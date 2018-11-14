تخطط شركة التكنولوجيا الصينية هواوي لطرح النظارات الذكية للواقع المعزز خلال العام أو العامين المقبلين، في الوقت الذي تعمل فيه شركات تقنية أخرى مثل آبل وفيسبوك على منتجات مشابهة. وفق ما ذكرت قناة CNBC الأميركية المعنية بالاقتصاد.

وقال الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلك لدى هواوي ريتشارد يو في حديث مع CNBC بأن الشركة ستوفر المزيد من تجارب الواقع المعزز على الجوال الذكي أولاً، حتى يعتاد المستخدمون عليها قبل طرح الشركة للنظارات. وقد قدمت الشركة بالفعل تطبيقات الواقع المعزز في أحدث جوالاتها الذكية ميت 20 برو.

والواقع المعزز هي التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، على النقيض من الواقع الافتراضي القائم على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية.