سياسة
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التوصل لمشروع اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بين لندن وبروكسل
بعد سلسلة من المفاوضات المتعثرة، توصلت لندن وبروكسل إلى مسودة اتفاق لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فيما يُنتظر تصويت البرلمان البريطاني والأوروبي على هذا الاتفاق.
التوصل لمشروع اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بين لندن وبروكسل
لندن وبروكسل تتوصلان لمسودة مشروع اتفاق لانحساب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي / Reuters
14 نوفمبر 2018

توصّلت لندن وبروكسل، الثلاثاء، إلى مسودة اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد محادثات استمرت أكثر من عام.

وأكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان، على أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى مشروع اتفاق للانسحاب النهائي من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أن الحكومة البريطانية ستجتمع يوم الأربعاء لدراسة مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض في بروكسل، واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة.

واقترحت بروكسل بقاء المملكة المتحدة ضمن اتفاق جمركي مع الاتحاد الاوروبي، في الوقت الذي كانت تسعى فيه رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي" إلى الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان على الاتفاق، في ظل موجة من المعارضات داخل حكومتها وحزب المحافظين الذي تتزعمه.

ويريد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفاقاً لتيسير الحركة التجارية بين أكبر تكتل تجاري في العالم والمملكة المتحدة مقر أكبر مركز مالي دولي.

ولم يعد هناك ما يكفي من الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ ينبغي على البرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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