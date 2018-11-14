رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، الذي كان قائداً للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق لمنصب سفير الولايات المتّحدة لدى السعودية.

ويأتي ترشيح أبي زيد في وقت حرج تتعرض فيه الولايات المتحدة إلى ضغوط داخلية وخارجية بشأن موقفها من السعودية، على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول.

وللجنرال الأميركي أبي زيد -67 عاماً- اطروحة ماجستير من جامعة هارفرد حول السعودية، إضافة إلى أنه يمتلك خبرة واسعة بشؤون الشرق الأوسط، إلا أن ترشيحه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ لشغل المنصب الشاغر منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017.

يشار إلى أن أبي زيد ينحدر من أصول لبنانية ويتكلم العربية بطلاقة وكان قد تقاعد من صفوف الجيش الأميركي بعد خدمة استمرت 34 عاماً لعب خلالها دوراً بارزاً في الحرب الأميركية على العراق ويعمل في عدة مراكز بحثية كما أدار شركة JPA للاستشارات الإستراتيجية الدولية.