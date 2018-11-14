سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يرشح جنرالا متقاعدا من أصول لبنانية لمنصب السفير الأميركي بالسعودية
رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، ليكون سفيرا للولايات المتّحدة لدى السعودية، ويأتي ذلك في وقت حرج تتعرض فيه واشنطن إلى ضغوط داخلية وخارجية بشأن موقفها من السعودية على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ترمب يرشح جنرالا متقاعدا من أصول لبنانية لمنصب السفير الأميركي بالسعودية
الجنرال الأميركي المتقاعد جون أبي زيد / AFP
14 نوفمبر 2018

رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، الذي كان قائداً للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق لمنصب سفير الولايات المتّحدة لدى السعودية.

ويأتي ترشيح أبي زيد في وقت حرج تتعرض فيه الولايات المتحدة إلى ضغوط داخلية وخارجية بشأن موقفها من السعودية، على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول.

وللجنرال الأميركي أبي زيد -67 عاماً- اطروحة ماجستير من جامعة هارفرد حول السعودية، إضافة إلى أنه يمتلك خبرة واسعة بشؤون الشرق الأوسط، إلا أن ترشيحه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ لشغل المنصب الشاغر منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017.

يشار إلى أن أبي زيد ينحدر من أصول لبنانية ويتكلم العربية بطلاقة وكان قد تقاعد من صفوف الجيش الأميركي بعد خدمة استمرت 34 عاماً لعب خلالها دوراً بارزاً في الحرب الأميركية على العراق ويعمل في عدة مراكز بحثية كما أدار شركة JPA للاستشارات الإستراتيجية الدولية.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us