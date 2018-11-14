ارتفع عدد وفيات حرائق غابات ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الثلاثاء، إلى 48 قتيلاً، حيث صُنفت كأسوأ حريق في تاريخ الولاية من حيث عدد الوفيات والدمار الذي خلفته، بعد أن عُثر على رفات ستة ضحايا آخرين.

ودمر الحريق أكثر من سبعة آلاف منزل ومبنى، بما في ذلك أغلب مساحة البلدة التي كان يقطنها نحو 27 ألف شخص.

وقال كوري هونيا رئيس شرطة ومقاطعة بوت في وقت سابق، إن 228 شخصاً مفقودين، وأشار إلى أن مكتبه يعمل على تحديد مصير ما يقارب 1300 شخص آخرين طلب أقاربهم البحث عنهم بشكل جيد.

ولا يزال هناك أكثر من 50 ألفاً من سكان المنطقة يخضعون لأوامر إجلاء، ولا يزال 15500 مبنى مهدد بالحريق.

ودمر الحريق الذي أُطلق عليه اسم كامب فاير أكثر من 6700 منزل ومتجر في بلدة باراديس، ومن المتوقع ارتفاع أعداد القتلى، في وقت تواجه فيه فرق الإطفاء ظروفاً قاسية قالوا إنهم لم يشهدوا مثلها في حياتهم.