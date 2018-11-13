تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، في منطقة الحدود مع غزة، احتجاجاً على موافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار مع الفصائل المقاومة الفلسطينية. فيما تجمع مئات الفلسطينيين أمام مقر قناة الأقصى الفضائية المدمر في القطاع معلنين تأييدهم لفصائل المقاومة وقرار وقف إطلاق النار.

وأشعل المتظاهرون الإسرائيليون الإطارات في الشوارع احتجاجاً على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في غزة برعاية مصرية. معتبرين موافقة الحكومة على وقف إطلاق النار هزيمة للموقف الإسرائيلي.

وأعرب المتظاهرون الإسرائيليون عن "خيبة أملهم"، بسبب وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار ضد القطاع. ولم يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين أو الشرطة.

في المقابل خرجت عدد من المظاهرات المؤيدة لوقف إطلاق النار والمؤيدة لأداء الفصائل الفلسطينية خلال المواجهة التي استمرت نحو 48 ساعة. وتجمع المتظاهرون أمام مقر قناة الأقصى الفضائية التي دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء أعلنت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في القطاع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية.

بدوره، أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أنه أوعز للجيش بالاستمرار بعملياته العسكرية بغزة وفقا للضرورة.

ومنذ مساء الأحد، استشهد 14 فلسطينيا، بينهم 7 سقطوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية إلى عمق قطاع غزة، و7 آخرون جراء الغارات الجوية.