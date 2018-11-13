سياسة
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الخارجية البريطانية: طالبنا الرياض بمحاسبة فعلية للمسؤولين عن مقتل خاشقجي
طالبت الخارجية البريطانية، المملكة العربية السعودية، بمحاسبة فعلية للمسؤولين عن جريمة القتل الوحشية للصحفي السعودي، جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى الحاجة إلى برهان بعدم حدوث ذلك مرة أخرى.
الخارجية البريطانية: طالبنا الرياض بمحاسبة فعلية للمسؤولين عن مقتل خاشقجي
لندن قالت إن هناك حاجة لبرهان بعدم حدوث مثل الذي حدث مع خاشقجي مرة اخرى / AFP
13 نوفمبر 2018

طالبت بريطانيا، يوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، بـ"محاسبة فعلية" للمسؤولين عن جريمة القتل الوحشية للصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأفاد بيان للخارجية البريطانية أن "وزير الخارجية استغل محادثاته مع العائلة الملكية السعودية للدفع تجاه محاسبة فعلية للمسؤولين عن جريمة القتل الوحشية للصحفي جمال خاشقجي".

ويأتي ذلك عقب زيارة أجراها وزير الخارجية البريطانية، جيريمي هانت، إلى السعودية والإمارات، يوم الإثنين.

وأشار الوزير البريطاني إلى كل من الإدانة الدولية القوية لهذه الجريمة، والحاجة إلى برهان بعدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعترفت الرياض، بعد 18 يوما من الإنكار، بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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