قال السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر، الأربعاء، إن المجلس قد يصوت قبل نهاية العام الجاري على تشريع لوقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن، إلى جانب معاقبتها بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة رويترز عن كوركر قوله "من الممكن كذلك طرح إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض للتصويت".

وأضاف "بينما عاد المشرِّعون إلى واشنطن للمرة الأولى منذ انتخابات الكونجرس الأسبوع الماضي، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليُظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحفي، ومخاوفهم بشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن".

وزاد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية بلاده في السعودية المخاوف في الكونجرس الأميركي بشأن السعودية.

وقال كوركر "سيكون من الصعب للغاية إذا ظهرت صفقة أسلحة أن نحميها من الإلغاء على الأقل في مجلس الشيوخ".

وتحارب السعودية منذ 2015 لاستعادة الحكومة اليمينة التي طردها مقاتلو جماعة أنصار الله الحوثية، وأودت الحرب بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وأوجدت أكثر أزمة إنسانية إلحاحاً في العالم.

وذكر كوركر أن معاونيه طلبوا من وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس ومديرة وكالة المخابرات المركزية (CIA) جينا هاسبل أن يأتوا إلى الكونجرس في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ لتقديم إفادة سرية للتصدي للمخاوف المتعلقة باليمن ومقتل خاشقجي.

واحتفظ رفاق ترمب الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لكنهم فقدوا أغلبيتهم في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، غير أن الجمهوريين سيبقون مسيطرين على مجلس النواب لحين دور الانعقاد الجديد للكونجرس في يناير/ كانون الثاني، وصوّتوا يوم الثلاثاء لصالح وقف تشريع في إحدى اللجان من شأنه أن ينهي الدعم الأميركي للحرب في اليمن.