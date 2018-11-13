رفعت شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية دعوى قضائية، يوم الثلاثاء، على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب إلغاء اعتماد مراسلها الصحفي بالبيت الأبيض جيم أكوستا.

وتعتبر أسئلة وتغطيات المراسل الصحفي لشبكة CNN الإخبارية هدفًا متكررًا لانتقادات الرئیس ترمب.

وقالت الشبكة في بيان "طالبنا هذه المحكمة بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة التصريح لجيم"، كما أضاف البيان "رغم أن القضية تخص CNN وأكوستا، إلا أن ذلك كان يمكن أن يحدث لأي شخص".

وتابع البيان "وإذا تُركت أفعال البيت الأبيض دون الطعن عليها، فقد يكون لها أثر مروع وخطير على أي صحفي يغطي شؤون المسؤولين المنتخبين".

والأسبوع الماضي، دار سجال حاد بين ترمب ومراسل الشبكة، جيم أكوستا، خلال مؤتمر صحفي، عقب طرح الأخير أسئلة استفزت الرئيس الأميركي. وإثر ذلك، أعلن أكوستا في تغريدة عبر تويتر، أنّ البيت الأبيض سحب تراخيصه، ولن يسمح له بالدخول من أجل التغطية الإخبارية.