سياسة
2 دقيقة قراءة
شبكة CNN تقاضي البيت الأبيض بعد سحب اعتماد مراسلها
رفعت شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية دعوى قضائية ضد البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببسبب إلغاء اعتماد مراسلها جيم أكوستا والذي كانت أسئلته مستفزة بالنسبة للرئيس ترمب.
شبكة CNN تقاضي البيت الأبيض بعد سحب اعتماد مراسلها
جيم أكوستا، المراسل الصحفي لشبكة CNN الإخبارية / AP
13 نوفمبر 2018

رفعت شبكة CNN التلفزيونية الإخبارية دعوى قضائية، يوم الثلاثاء، على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب إلغاء اعتماد مراسلها الصحفي بالبيت الأبيض جيم أكوستا.

وتعتبر أسئلة وتغطيات المراسل الصحفي لشبكة CNN الإخبارية هدفًا متكررًا لانتقادات الرئیس ترمب.

وقالت الشبكة في بيان "طالبنا هذه المحكمة بإصدار أمر فوري ملزم بإعادة التصريح لجيم"، كما أضاف البيان "رغم أن القضية تخص CNN وأكوستا، إلا أن ذلك كان يمكن أن يحدث لأي شخص".

وتابع البيان "وإذا تُركت أفعال البيت الأبيض دون الطعن عليها، فقد يكون لها أثر مروع وخطير على أي صحفي يغطي شؤون المسؤولين المنتخبين".

والأسبوع الماضي، دار سجال حاد بين ترمب ومراسل الشبكة، جيم أكوستا، خلال مؤتمر صحفي، عقب طرح الأخير أسئلة استفزت الرئيس الأميركي. وإثر ذلك، أعلن أكوستا في تغريدة عبر تويتر، أنّ البيت الأبيض سحب تراخيصه، ولن يسمح له بالدخول من أجل التغطية الإخبارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us