أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء الثلاثاء، أن جهوداً مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية، والتي تدير المواجهة مع إسرائيل "إن جهوداً مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني، والمقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".

ويأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد فترة وجيزة من انتهاء اجتماع المجلس المصغر للحكومة الإسرائيلية، وإصدار أوامر للجيش بمواصلة الهجمات "إذا اقتضت الحاجة".

وفي ذات الوقت قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "إنه في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار"، وكان هذا إشارة فلسطينية بقبول وقف إطلاق النار.