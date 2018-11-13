سياسة
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تثبيت وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية
أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالعودة إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية وجهود مصرية. وذلك بعد يومين من مواجهة دامية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
تثبيت وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية
إسرائيل استهدفت عدداً من الأهداف المدنية والسكنية خلال هجماتها / AA
13 نوفمبر 2018

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء الثلاثاء، أن جهوداً مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية، والتي تدير المواجهة مع إسرائيل "إن جهوداً مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني، والمقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".

ويأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد فترة وجيزة من انتهاء اجتماع المجلس المصغر للحكومة الإسرائيلية، وإصدار أوامر للجيش بمواصلة الهجمات "إذا اقتضت الحاجة".

وفي ذات الوقت قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "إنه في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار"، وكان هذا إشارة فلسطينية بقبول وقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي
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