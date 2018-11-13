قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، إن تشكيلة الحكومة جاهزة، داعياً كل الأطراف لتحمل مسؤولياتهم.

وأكد الحريري، خلال مؤتمر صحفي، على أن تأليف الحكومة "اصطدم بحاجز كبير" عبر عنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واتهم الحريري حزب الله بالمسؤولية في عرقلة تشكيل الحكومة، مشدداً على رفضه مطلب الحزب حول التمثيل السني فيها.

وأضاف الحريري "لن نقبل بطغيان أي طائفة على الطائفة السنية وعلى مصلحة لبنان"، واصفاً نفسه بأنه "أب السنة في لبنان وهو يعرف مصلحة السنة".

ووصف الحريري تيار المستقبل الذي يتزعمه بأنه "عابر للطوائف بالممارسة وليس بالتنظير على الآخرين"، مشيراً إلى " أن لا يمكن لأحد يحتكر طائفة أن يتهم الآخرين بالطائفية".

تأتي هذه التصريحات رداً على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي هدد فيه بتعطيل تشكيل الحكومة. وكان نصر الله قد طالب الحريري بتعيين وزير من حلفاء الحزب في التشكيلة الجديدة.

وشدد نصر الله على ضرورة أن يعطي رئيس الحكومة المكلف كل ذي حق حقه، منوهاً إلى أن حزب الله يقف مع حلفائه من النواب السنة "إلى قيام الساعة".