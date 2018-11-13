صرَّح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يوم الثلاثاء، أن زعيمة ميانمار أونج سان سو كي تحاول"تبرير ما لا يمكن تبريره" حول ارتكاب جيش ميانمار جرائم مروعة بحق مسلمي الروهينغيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مهاتير في سنغافورة، حيث أجاب عن تساؤل يتعلق بطريقة تعامل ميانمار مع أزمة الروهينغيا بقوله إن ما حدث لا يمكن تبريره "فهم يقمعون هؤلاء الناس بالفعل لدرجة قتلهم جماعياً."

وقد تناول تقرير سابق للأمم المتحدة تفاصيل حملة عسكرية شنها جيش ميانمار بهدف الإبادة الجماعية عام 2017، وانتهت بطرد مئات الآلاف من الروهينغيا المسلمين خارج البلاد.

اعترضت ميانمار على التقرير الذي صدر في أغسطس/آب الماضي، حيث قالت سو كي حينها بأن حكومتها المدنية لا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة الروهينغيا، نظراً لاحتفاظ الجيش بدور سياسي قوي بموجب الدستور.