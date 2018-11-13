سياسة
3 دقيقة قراءة
حفتر والسراج يلتقيان في إيطاليا.. وتركيا تنسحب
اجتمع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية مع المشير خليفة حفتر على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو. وحضر المؤتمر رؤساء ووزراء من عدة دول والمبعوث الأممي في ليبيا، فيما تم استثناء تركيا من اللقاء؛ مما أدى إلى انسحابها من المؤتمر.
حفتر والسراج يلتقيان في إيطاليا.. وتركيا تنسحب
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع  الجنرال خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي / AFP
13 نوفمبر 2018

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الثلاثاء، الجنرال خليفة حفتر على هامش مؤتمر "باليرمو" لأجل ليبيا.

وقالت وكالة آكي الإيطالية إن الاجتماع استمر لمدة نصف ساعة، في مقر انعقاد المؤتمر في قاعات فيلا إيجيا الفخمة على تلال مدينة باليرمو، عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية.

وحضر الاجتماع الذي يرعاه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ووزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان.

وقالت مصادر دبلوماسية إيطالية، إنّ خليفة حفتر، المسيطر على الشرق الليبي رحّب ببقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دولياً، فايز السراج، في منصبه حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.

وأضافت المصادر أن حفتر، قال خلال اللقاء "لا داعي لتغيير الحصان أثناء عبور النهر".

في المقابل، أعلنت تركيا انسحابها من المؤتمر معبرة عن "خيبة أملها الشديدة" بعد استبعادها عن الاجتماع الذي عُقد صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي كان يمثل بلاده في صقلية "كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة".

ويأتي مؤتمر باليرمو على إثر مؤتمر في باريس عُقد في نهاية مايو/ أيار الماضي، واتفقت خلاله أطراف النزاع على إجراء انتخابات عامة، في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن خلافات داخلية وخارجية جعلت إجراء الانتخابات في هذا الموعد أمراً مستبعداً.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساماً تجلى مؤخراً في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us