يعيش قطاع غزة منذ مساء الإثنين، هجمات إسرائيلية مستمرة، بدأت مساء الأحد الماضي بتسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، لينكشف أمرها وتشتبك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي.

تطورت الأحداث إلى قصف متبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية التي رشقت عدداً من المدن والمستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف، وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شن عشرات الغارات على القطاع.

وفيما يلي نستعرض تسلسل الأحداث الزمني:

الفصائل الفلسطينية

ردّت فصائل المقاومة الفلسطينية على تسلل قوات الاحتلال، يوم الأحد، بعد استشهاد عناصرها السبعة، فأطلقت رشقات صاروخية في اتجاه مستوطنات غلاف غزة، تسببت في إصابة عدد من المباني، ومقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

كما أعلنت الفصائل في غزة عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من طراز "كورنيت"، يوم الإثنين، على حافلة إسرائيلية، ونشرت مقطع فيديو للعملية. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى إصابة جندي إصابة خطيرة في الحادث.

السلطات الإسرائيلية أعلنت عن سقوط قتيلين إسرائيليين منذ بدء الأحداث، أحدهما ضابط خلال عملية التسلل في خانيونس، ومستوطِنة أخرى جرى انتشال جثتها من تحت أنقاض منزل سقط عليه صاروخ في عسقلان.

كما اندلع مساء الإثنين حريق في مبنى بعسقلان بعد سقوط صاروخ للفصائل الفلسطينية عليه. وتسبب سقوط الصواريخ في تعطيل الدراسة في مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء.

وأعلنت القناة السابعة مساء الإثنين، إصابة 9 إسرائيليين في سقوط صاروخ على مبنى في عسقلان من بينهم إصابة خطيرة.

المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، أعلن صباح الثلاثاء، توسيع استهداف المقاومة للمدن الإسرائيلية لتشمل مدينة المجدل، رداً على القصف الإسرائيلي للمباني المدنية في غزة.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض نحو 100 صاروخ من أصل 370 صاروخاً أُطلقت من القطاع.

الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أعلنت الثلاثاء، قصف المجدل برشقات صاروخية رداً على استهداف الاحتلال للمباني السكنية، وقالت إن أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي في حال مواصلة قصف المباني المدنية من قبل الاحتلال.

هجمات إسرائيلية

طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة مبانٍ سكنية متعددة الطوابق في مناطق متفرقة في القطاع، منذ يوم الإثنين، أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين.

12شهيداً في غزة خلال اليومين الماضيين، 7 استشهدوا خلال تسلل قوات خاصة إسرائيلية جنوب قطاع غزة وقصف الطيران الإسرائيلي للمقاومين، و6 آخرون استشهدوا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ يوم الإثنين، وحتى صباح الثلاثاء.

طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مبنى قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس في مدينة غزة، مساء الإثنين، ما تسبب في وقف بثها لفترة قصيرة لتعود إلى البث من جديد من مكان آخر.

وصباح الثلاثاء، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مزرعة شمال قطاع غزة أدت إلى استشهاد فلسطيني، كما استهدف الاحتلال مجموعة شرقي غزة، وأصيب ثلاثة فلسطينيين في القصفين.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت كذلك موقعاً غرب غزة، ومواقع لفصائل المقاومة في عدة مناطق في القطاع.

وعلى صعيد استهداف المباني، أطلقت طائرات الاحتلال، عدداً من الصواريخ تجاه منزل سكني وسط مدينة غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى سكنياً وسط مدينة غزة بخمسة صواريخ استطلاع، ودمرت بناية سكنية من خمسة طوابق وسط المدينة.