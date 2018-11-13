شيّع الآلاف في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، جثامين 4 فلسطينيين، استشهدوا في غارات تشنها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يومين على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد شهداء الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ مساء الإثنين إلى 6 شهداء، وإصابة 25 آخرين.

ومنذ الإثنين، يشهد قطاع غزة تصعيداً إسرائيلياً، أسفر عن تدمير منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية ومقر فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس.

وبدأ التصعيد، بعد تسلل قوة خاصة إسرائيلية مساء الأحد الماضي، إلى قطاع غزة، وأدى اكتشافها إلى حدوث اشتباك، وقصف إسرائيلي تسبب في استشهاد سبعة فلسطينيين.

ورداً على عملية التسلل الإسرائيلية، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة، مساء الإثنين، أنها استهدفت حافلة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة آخر بجراح خطيرة، كما قصفت مواقع ومستوطنات بعشرات الصواريخ.

إدانات واسعة

ورداً على الهجمات الإسرائيلية، أدانت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "تدين بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين والمباني السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم".

ودعا الأمين العام للمنظمة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى التدخل العاجل لحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم، وإلزامها باحترام القانون الدولي.

من جانبها، قالت جامعة الدول العربية إنها "تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن نتائج هذا العدوان وتداعياته".

ودعا سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عبر البيان "المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم".

كما طالبت الرئاسة التركية المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته والتحرك وتحمُّل مسؤولياته إزاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة بأن "الهجمات على قطاع غزة أظهرت مرة أخرى سياسة البطش الإسرائيلية وتجاهل القوانين". وطالب إسرائيل بوقف الهجمات التي تستهدف سكان غزة فوراً.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض نحو 100 صاروخ من أصل 370 صاروخاً أُطلقوا من القطاع. كما أعلن الجيش، في بيان آخر، عن قصف 150 هدفاً في قطاع غزة.

من جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن إجمالي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تعدَّت 150 غارة جوية، وتم قصف 80 مؤسسة منها مبانٍ حكومية وبنايات سكنية ومقرات مدنية ومؤسسات إعلامية وأراضٍ زراعية فضلاً عن مواقع للمقاومة.