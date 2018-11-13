انتقد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، سياسات الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن ترمب شخصية لا يمكن التنبؤ بها.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، يوم الثلاثاء، في تصريحات لقناة CNBC الأميركية، في سنغافورة التي وصلها للمشاركة في قمة أسيان بدورتها الـ33، إن سياسات الرئيس ترمب هي السبب وراء التوترات التجارية الحالية مع الصين.

وتوقع مهاتير محمد بأن رحيل دونالد ترمب عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة من شأنه أن ينهي تلك الحرب التجارية مع الصين، والتي كان لها تأثيرات غير المباشرة على اقتصادات الدول الأخرى، بما في ذلك ماليزيا.

وفي تعليقه على نتائج انتخابات الكونغرس النصفية، أوضح رئيس الوزراء الماليزي أن الرئيس ترمب لم يبدِ أداء جيداً خلال الانتخابات النصفية، كما أن احتمال انتخابه للمرة الثانية ضعيف في الوقت الراهن.

وقال مهاتير محمد "سأكون مندهشاً إذا أعيد انتخابه كرئيس في الانتخابات الرئاسية 2020، بعد أداء حزبه الضعيف في انتخابات الكونغرس النصفية".