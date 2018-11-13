سياسة
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صحيفة تركية تنشر صورا لمعدات استخدمت في قتل خاشقجي
نشرت صحيفة "صباح" التركية صور الأشعة السينية لحقائب الفريق السعودي المتهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي، خلال عبورها من أجهزة الفحص في مطار أتاتورك. وحسب الصور، فإن حقائب الفريق احتوت على أجهزة ومعدات وآلات تُستخدم في عمليات التعقب والرصد والقتل.
صحيفة تركية تنشر صورا لمعدات استخدمت في قتل خاشقجي
الأجهزة والمعدات التي استخدمها الفريق السعودي (صحيفة صباح)
13 نوفمبر 2018

نشرت صحيفة "صباح" التركية صور الأشعة السينية " X-Ray" لحقائب الفريق السعودي المتهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال عبورها لأجهزة الفحص في مطار أتاتورك.

وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة فإن حقائب الفريق الذي غادر إسطنبول في طائرتين، احتوت على أجهزة اتصال لاسلكي، وهواتف محمولة تستخدم للاتصالات المشفرة، وجهاز صعق، ومعدات للقطع والثقب، وإبر، وجهاز تشفير، ومقص كبير استخدمت في عملية قتل جمال خاشقجي.

وتقول الصحيفة إن الفريق السعودي الذي ترأسه ماهر مطرب أحد المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أخرج الآلات والمعدات المستخدمة في عملية القتل عبر المطار، مستفيداً من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.

وتُظهر الأجهزة والأدوات التي عبرت في أجهزة الفحص في المطار، أن عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي قد خُطط لها في الرياض حسب الصحيفة.

وحسب معلومات الصحيفة فإن أجهزة الاستخبارات التركية قدمت تقريرين منفصلين، حول أجهزة التشفير والأدوات إلى الجهات المعنية. كما تشير الصحيفة إلى أن هذه الأدوات التي عبرت أجهزة التصوير في المطار، تستخدمها المخابرات العالمية في عمليتها للمراقبة والتعقب وفي عمليات الاغتيال.

مصدر:TRT عربي
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