نشرت صحيفة "صباح" التركية صور الأشعة السينية " X-Ray" لحقائب الفريق السعودي المتهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال عبورها لأجهزة الفحص في مطار أتاتورك.

وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة فإن حقائب الفريق الذي غادر إسطنبول في طائرتين، احتوت على أجهزة اتصال لاسلكي، وهواتف محمولة تستخدم للاتصالات المشفرة، وجهاز صعق، ومعدات للقطع والثقب، وإبر، وجهاز تشفير، ومقص كبير استخدمت في عملية قتل جمال خاشقجي.

وتقول الصحيفة إن الفريق السعودي الذي ترأسه ماهر مطرب أحد المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أخرج الآلات والمعدات المستخدمة في عملية القتل عبر المطار، مستفيداً من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.

وتُظهر الأجهزة والأدوات التي عبرت في أجهزة الفحص في المطار، أن عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي قد خُطط لها في الرياض حسب الصحيفة.

وحسب معلومات الصحيفة فإن أجهزة الاستخبارات التركية قدمت تقريرين منفصلين، حول أجهزة التشفير والأدوات إلى الجهات المعنية. كما تشير الصحيفة إلى أن هذه الأدوات التي عبرت أجهزة التصوير في المطار، تستخدمها المخابرات العالمية في عمليتها للمراقبة والتعقب وفي عمليات الاغتيال.