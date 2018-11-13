صوّت البرلمان التونسي، في ساعة متأخرة من يوم الإثنين، بأغلبية مطلقة على منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد.

وشارك في عملية التصويت 163 نائباً من أصل217، في عملية انتخابية امتدت لعشر ساعات، صوّت النواب فيها بشكل فردي على كل وزير.

ولم تشارك كتلة حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014، والتي يبلغ عدد نوابها حالياً 51 نائباً، في التصويت وأعلنت مقاطعتها للجلسة، اعتراضاً على رئيس الحكومة وتوجهاته السياسية.

ويحتاج كل وزير لأغلبية الثلثين للحصول على ثقة البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور، والتي تقدر بـ109 أصوات.

ويشارك في هذه التركيبة الجديدة للحكومة، ثاني وزير من الديانة اليهودية في تونس منذ الاستقلال عام 1956، وهو رونيه الطرابلسي وزير السياحة الجديد.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أعلن عن التعديل الوزاري الذي شمل عشرة وزراء جدد، بعد أزمة سياسية كبيرة مع حزب نداء تونس ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.