سياسة
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حريق كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ الولاية بعدما أودى بحياة 42 شخصا
ارتفع عدد ضحايا الحرائق التي نشبت في ولاية كاليفورنيا إلى 42 قتيلا وأكثر من 200 مفقود. ووصف مدير شرطة منطقة بوت في كاليفورنيا الحريق بأنه "أكبر حريق قاتل" في تاريخ الولاية.
حريق كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخ الولاية بعدما أودى بحياة 42 شخصا
حرائق كاليفورنيا تحصد أرواح 42 شخصاً منذ اندلاعها يوم الخميس  / AA
13 نوفمبر 2018

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المستمرة في ولاية كاليفورنيا إلى 42 قتيلاً، جنوب غربي الولايات المتحدة، حسب ما أعلن مدير شرطة منطقة بوت في كاليفورنيا، كوري هونيا.

وأوضح هونيا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن عثرت السلطات على 13 جثة أخرى في المنطقة.

وأضاف أن هناك أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، منذ أن اندلعت الحرائق، الخميس الماضي.

ووصف هونيا الحريق بأنه "أكبر حريق قاتل" في تاريخ الولاية، بحصده إلى حد الآن حياة 42 شخصاً.

وعثر على جثث القتلى في سيارات محترقة أو في بقايا منازلهم المشتعلة أو بجوار سياراتهم. ويبدو أن الدخان واللهب أتى عليهم قبل أن يتمكنوا من الفرار، ولا يزال البحث عن الجثث متواصلاً.

ولا يعرف مصير العديد من الناس بعد مرور أربعة أيام على اندلاع الحريق في بارادايس، البلدة التي يبلغها عدد سكانها 27 ألف نسمة، مع اشتعال النيران بشدة لدرجة أن السلطات جلبت معها مختبراً متنقلاً لتحليل الحمض النووي وعلماء أنثروبولوجي للمساعدة في التعرف على القتلى.

والسبت الماضي، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب "سوء إدارتها لعمليات مكافحة حرائق الغابات" المندلعة فيها منذ الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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