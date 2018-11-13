سياسة
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نيويورك تايمز: مطرب اتصل بـ"الرئيس" عقب قتل خاشقجي ليخبره بانتهاء المهمة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن محتوى مكالمة هاتفية أجراها ماهر مطرب أحد المشتبه فيهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أجراها مع مسؤول عقب عملية قتل الصحفي وقال خلالها "أخبر رئيسك أن المهمة انتهت".
نيويورك تايمز: مطرب اتصل بـ"الرئيس" عقب قتل خاشقجي ليخبره بانتهاء المهمة
نيويورك تايمز: مطرب اتصل بـ"الرئيس" عقب قتل خاشقجي ليخبره بانتهاء المهمة / Getty Images
13 نوفمبر 2018

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الثلاثاء، إن ماهر مطرب أحد المشتبه فيهم الـ18 في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أجرى اتصالاً بمسؤول بعد أن تمت عملية القتل، قال فيه "أخبر رئيسك أن المهمة انتهت".

وحسب نيويورك تايمز، فإن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن المقصود بكلمة "رئيسك" في اتصال مطرب هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومطرب عقيد سابق في الاستخبارات السعودية، ودبلوماسي سابق في سفارة الرياض لدى بريطانيا، وعُرف بأنه من مرافقي بن سلمان وأحد المقربين منه.

وذكرت الصحيفة، أن المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأميركيين اعتقادهم بأن "مطرب اتصل بأحد مساعدي محمد بن سلمان".

وسبق لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جينا هاسبل، أن زارت في أكتوبر/ تشرين الأول تركيا لبحث التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي.

ووفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن هاسبل استمعت إلى تسجيل صوتي يوثق عملية قتل خاشقجي، مشيرة إلى أنها كانت أول مسؤول أميركي يطّلع على الدليل الصوتي منذ ظهور التقارير الإخبارية التي تحدثت عن وجوده.

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد إنكار دام 18 يوماً، أقرت الرياض رسمياً بمقتله في الـ20 من الشهر نفسه إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة، فيما أكدت النيابة العامة في إسطنبول، أن خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج "وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً وأنه "جرى التخلص من الجثة".

ويشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولون الأتراك على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات الجريمة بما في ذلك هوية الشخص الذي أصدر أمر ارتكابها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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