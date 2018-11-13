تمكن الصحافيون في قناة الأقصى الفضائية من النجاة بأرواحهم بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر الفضائية في قطاع غزة وتسويته بالأرض، مساء الإثنين، ما أجبر الطواقم على الانتقال إلى مقر آخر لمواصلة البث.

وفضائية الأقصى هي قناة فلسطينية محلية تابعة لحركة المقاومة حماس، وتبث من قطاع غزة.

جاء ذلك في ظل تصعيد شهده قطاع غزة منذ مساء الأحد، أطلقت المقاومة الفلسطينية خلاله مئات الصواريخ على بلدات إسرائيلية مختلفة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على مواقع مختلفة في القطاع، ما أدى إلى ارتقاء سبعة شهداء.

وشهد الإعلامي إسلام بدر القصف الإسرائيلي على قناة الأقصى، واستمر في التغطية المباشرة بعد انقطاع البث.

ويقول مدير البرامج السياسية في قناة الأقصى عماد زقوت لـTRT عربي، إن "تكرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر الفضائية جعلها تحضر بدائل سريعة لمواصلة البث، فقامت بالانتقال إلى مقر آخر وواصلت البث بعد دقائق قليلة من انقطاعه".

ويشير زقوت إلى أن الاحتلال "يتعمد دائماً استهداف القناة رغم أنها مرخصة، ورغم وقوعها في حي سكني يقطنه المدنيون بسبب تغطيتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة".

استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقناة الأقصى يعني رغبته في إسكات صوت الإعلام الفلسطيني المقاوم والتسويق للرأي العام الإسرائيلي بأنه أصاب هدفاً كبيراً في غزة - عماد زقوت مدير البرامج السياسية في قناة الأقصى لـTRT عربي

ويؤكد رئيس قسم المذيعين في قناة الأقصى هاني المغاري لـTRT عربي، أن طاقم الفضائية اتبع خطة معدة مسبقاً بمجرد استهداف القناة.

وتعد قناة الأقصى هدفاً دائماً لجيش الاحتلال الإسرائيلي "بسبب فضحها المستمر لجرائمه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، رغم أنها تقوم بواجبها الإعلامي الطبيعي في كشف الحقيقة"، على حد تعبير المغاري.

وتفاجأ معد ومقدم البرامج في قناة الأقصى سليم الشرفا، من اتصال أحد ضباط الجيش الإسرائيلي على هاتفه الشخصي برقم خاص، يطلب منه تبليغ زملائه بإخلاء مقر القناة فوراً تمهيداً لقصفها.

يقول الشرفا لـTRT عربي "اعتقدتُ في البداية أنه يمزح، لكنه أكد كلامه مرة أخرى، وحين سألته عن سبب استهدافهم لقناة إعلامية رفض مناقشتي".

ويعتقد الشرفا، أن سبب هذا التحذير هو رغبة الاحتلال الإسرائيلي في الظهور بالمظهر الإنساني الحريص على الأرواح، مشيراً إلى أن الاحتلال "يتعامل مع غزة بمزاجية، بدليل وضع الفضائية على رأس الأهداف التي يقصفها دائماً".

وينفي الشرفا وجود علاقة بين قصف مقر الفضائية وإصرار حركة حماس على نشر فيديو قصف المقاومة الفلسطينية لحافلة إسرائيلية، قائلاً إن "إسرائيل لا تأخذ قراراً بالتصعيد إلا إذا كان لديها خسائر كبيرة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر قناة الأقصى في غزة؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما عاودت قناة الأقصى بثها فعلياً بعد نحو نصف ساعة من انقطاعه بسبب القصف الإسرائيلي. وكان أوّل ما تم بثه على شاشتها فيديو يوثق عملية استهداف المقاومة لحافلة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع.

وبدأ التصعيد، بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة يوم الأحد، وقامت باغتيال قائد ميداني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نور بركة؛ ما أدى إلى وقوع اشتباكات، خلّفت 7 شهداء فلسطينيين، وجندياً إسرائيلياً قتيلاً وآخر مصاباً بجروح.

وأعلنت الفصائل الفلسطينة المقاومة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بجهود مصرية. لتنتهي جولة المواجهة في قطاع غزة وتعود الأوضاع لما كانت عليه قبل تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية التسلل مساء الأحد.