أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، استشهاد أربعة شبان فلسطينيين جراء غارات شنتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية في تل أبيب أن 31 إسرائيلياً أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على بلدات مختلفة قريبة من غزة.

واستشهد الشبان، محمد زكريا التتري (27 عاماً)، ومحمد زهدي عودة (22 عاماً)، وحمد محمد موسى النحال (23 عاماً)، وموسى إياد عبد العال (22 عاماً) جراء القصف الإسرائيلي لمجموعة مواطنين شمال قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 370 صاروخاً وقذيفة أطلقت من غزة مساء الإثنين، وفجر الثلاثاء على بلدات إسرائيلية، مشيراً إلى أن منظوماته الدفاعية استطاعت صد 100 صاروخ منها فقط.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ المقاومة الفلسطينية أدت إلى إصابة 31 إسرائيلياً بجروح، من ضمنهم 11 في سديروت، و12 في عسقلان و8 في مناطق أخرى.

وجاء التصعيد في أعقاب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة يوم أمس، وقامت باغتيال قائد ميداني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نور بركة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات، خلفت7 شهداء فلسطينيين، وجندياً إسرائيلياً قتيلاً وآخر جريحاً.