سياسة
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أردوغان: تسجيلات مقتل خاشقجي فظيعة وتم عرضها على كل من طلب الاستماع إليها
قال الرئيس التركي إن التسجيلات المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "فظيعة". ولفت إلى أنه تم عرضها على كل من طلب الاستماع إليها. وأكد أن بلاده ستتابع القضية على المستوى الدولي.
أردوغان: تسجيلات مقتل خاشقجي فظيعة وتم عرضها على كل من طلب الاستماع إليها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حديثه للصحفيين أثناء عودته من باريس / AA
13 نوفمبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان مخططاً له مسبقاً. وأضاف أنه من البدهي أن الأوامر جاءت من أعلى الهرم في السلطات السعودية.

وأوضح، خلال حديثه للصحفيين أثناء عودته من باريس، أنه لا يستطيع الظن مطلقاً أن هذا الأمر متعلق بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لكنه أصر على ضرورة الكشف عمن أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.

وتساءل الرئيس التركي عن مصير جثمان خاشقجي وعما إذا كان قد دُفن أو تم تقطيعه واختطافه. وشدد أردوغان على متابعة هذه القضية على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن التسجيلات الصوتية تم إسماعها لمن طلب ذلك. وقال أردوغان إن "رجل المخابرات السعودية صُدم، وقال: لا بد أن يكون قد استخدم الهيروين، الشخص الذي يتعاطى الهيروين فقط يمكنه فعل ذلك". وشدد الرئيس التركي على أن التسجيلات "فظيعة".

وكان الرئيس التركي قد شارك في إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى مع عدد كبير من زعماء العالم في العاصمة الفرنسية باريس.

مصدر:TRT عربي
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