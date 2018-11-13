قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الإثنين من العاصمة السعودية الرياض، إنه "سيكون هناك تقدم سريع في تقديم الأشخاص المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي للعدالة".

وأضاف هانت، أنه يتوقع أن يسمع شيئا بشأن الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمسؤولين عن مقتل خاشقجي "قريبا جدا"، موضحا أنه أبلغ السعودية "بمدى الأهمية لدى حلفائها بأن يعرفوا أن حادث مقتل خاشقجي لن يحدث مجددا".

والتقى وزير الخارجية البريطاني، الإثنين بالرياض، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، كما التقى بنظيره السعودي عادل الجبير.

وفي وقت سابق، الإثنين، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إن وزير خارجية بلادها أكد خلال مباحثاته في السعودية، ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وشددت ماي على أن بلادها ستواصل تعاونها وشراكتها مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق سيادة القانون، مضيفة "لا شك أنه من الأهمية بمكان أن نعمل والمجتمع الدولي لإظهار مدى التزامنا بمبدأ سيادة القانون".

وقالت ماي، إن وزير الخارجية البريطاني "أكد للرياض بشكل واضح ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموثوق بشأن الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه".

ويعتبر هانت أول مسؤول بريطاني رفيع المستوى يزور السعودية بعد مقتل خاشقجي في قنصلية بلاد بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.