قصف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مبنى فضائية الأقصى غربي قطاع غزة بشكل كامل، فيما عادت الفضائية للبث بعد أقل من ساعة من استهدافها في تحد واضح.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت محيط مبنى القناة بصواريخ تحذيرية قبل أن تطلق الطائرات الحربية أربع صواريخ على الأقل صوب المبنى وتدمّره بالكامل.

ولم ترد أنباء عن استشهاد أحد أو وقوع إصابات جراء الضربة لكن المبنى يقع وسط حي مكتظ بالسكان وهو ما ألحق أضراراً بالبيوت المجارة والتي جرى إخلائها من الأطفال والنساء لحظات قليلة قبل تدمير الفضائية، حسب ما ذكرته وكالة صفا.

وقالت فضائية الأقصى في بيان إن "الاستهداف يأتي في مقدمة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني عموما وبحق الصحفيين بشكل خاص".

وأضاف البيان :نشهد اليوم محاولة جديدة لإسكات صوت الحقيقة والحرية والمقاومة والتحدي، لنؤكد على أن استمرار القناة من أبجديات مهامنا ومرتكزات وجودها، وليست عودة عودة البث في أقل ساعة إلا خير دليل على ذلك".

وقالت حركة المقاومة حماس في بيان، إن "استهداف الاحتلال لمقر الفضائية عدوان همجي سافر يعكس العقلية الإجرامية لهذا العدو واستهداف لكل صوت حرّ يسعى لنقل الحقيقة ويفضح كل ما يرتكبه العدو من جرائم وإرهاب وانتهاكات بحق غزة وأهلها وبحق شعبنا الفلسطيني".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "قصف مقر فضائية الأقصى عربدة ورعونة وضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تدعو لحماية المؤسسات المدنية وتنص على حصانة خاصة لوسائل الإعلام".

من جهتها قالت كتلة الصحفي الفلسطيني إن "استهداف مبنى قناة الأقصى جريمة صهيونية وحماقة تزيد من إصرار صحفيينا الأحرار على فضح جرائم الاحتلال".

وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين.

وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عدداً من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.

واعتبرت أن هذه العملية تأتي رداً على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن استهداف الحافلة أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة.