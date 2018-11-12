سياسة
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وزير الخارجية التركي لنظيره الفرنسي: اتهاماتك وقحة وتتجاوز الحدود
ردّ وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو على اتهامات نظيره الفرنسي جان إيف لودريان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"التلاعب السياسي" في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالقول إنها "اتهامات وقحة وتتجاوز الحدود".
وزير الخارجية التركي لنظيره الفرنسي: اتهاماتك وقحة وتتجاوز الحدود
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / Reuters
12 نوفمبر 2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، إن نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تجاوز حدوده باتهاماته للرئيس رجب طيب أردوغان فيما يخص قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان لودريان في قد اتهم في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية الرئيس التركي بـ"التلاعب السياسي" في قضية خاشقجي.

وقال تشاوش أوغلو، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه على الوزير الفرنسي أن يعلم كيفية التحدث مع رئيس دولة، موصيا إياه بعدم الخلط بين الزعماء الفرنسيين والرئيس أردوغان.

وأضاف أنه "في الوقت الذي تحظى فيه تركيا بإشادة المجتمع الدولي حيال مساعيها بالكشف عن تفاصيل جريمة خاشقجي، فإن اتهامات الوزير الفرنسي الوقحة أمر جدير بالوقوف عنده".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه على تواصل مع نظيره الفرنسي، ولفت إلى أن هذا الأخير لم يقل الحقائق فيما يتعلق بتسجيلات قتل خاشقجي.

وأوضح أنه يمكن أن يكون هناك آليات مختلفة بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع وزير خارجية ما، وأشار في هذا الإطار إلى احتمال عدم توفّر لودريان على معلومات حيال تسجيلات قتل خاشقجي، وحسب تشاوش أوغلو، فقد قدمت الاستخبارات التركية لنظيرتها الفرنسية بطلب منها المعلومات المتوفرة لديها بشأن القضية بما فيها التسجيلات الصوتية وذلك بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل الكشف عن جميع تفاصيل جريمة خاشقجي.

وقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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