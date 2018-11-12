سياسة
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الاتحاد الأوروبي يُجري مفاوضات لتجنّب حرب تجارية مع الولايات المتحدة
أكد رئيس المفوضية الأوروبية أنه يُجري لقاءات على كافة الأصعدة مع مسؤولين من البيت الأبيض، وأنه سيجتمع مرة جديدة مع ترمب خلال قمة مجموعة الـ20، وأشار إلى أنه يسعى من خلال ذلك لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي يُجري مفاوضات لتجنّب حرب تجارية مع الولايات المتحدة
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر / AA
12 نوفمبر 2018

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات على كافة المستويات لتجنّب حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية، على حلّ الخلافات بين الجانبين حول التجارة عبر المفاوضات.

وفي كلمة ألقاها الإثنين خلال افتتاح القمة الاقتصادية الـ12في العاصمة الألمانية برلين، قال يونكر إنه يُجري لقاءات على كافة الأصعدة مع مسؤولين من البيت الأبيض، وسيجتمع مرة جديدة مع ترمب خلال قمة مجموعة الـ20 المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري بالأرجنتين.

وكشف يونكر عن حاجة الاتحاد للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وذكر في هذا الإطار أنه تمّ توقيع قرابة 60 اتفاقية ذات صلة بالتجارة، مظهراً عزم الاتحاد على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كلّ من المكسيك وفيتنام.

ووفقاً ليونكر فإن الصين بدورها ترغب بتوقيع اتفاقيات تجارية مع أوروبا، وشدد على ضرورة تأسيس علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا قائلاً إنه "على الرغم من المشاكل والانتقادات يجب إقامة حوار معها".

ونوه يونكر إلى أنه على أوروبا تغيير قواعدها الداخلية لتكون أكثر فاعلية في السياسة العالمية.

وطبقت واشنطن رسوماً جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، وأغضب هذا الإجراء الأوروبيين بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية، وردوا برفع الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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