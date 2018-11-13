سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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خلاصات من TRT عربي: 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة / AA
13 نوفمبر 2018

استشهاد 4 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة ومقتل إسرائيلي وإصابة 30 آخرين جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية 370 صاروخاً على جنوبي إسرائيل. والرئيس التركي يقول إن تسجيلات مقتل خاشقجي فظيعة وتم عرضها على كل من طلب الاستماع إليها.

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        ثلاثة شهداء بغزة والمقاومة الفلسطينية تقصف بلدات إسرائيلية وتوقع جرحى

          أصيب 31 إسر ائيلياً بجروح، فجر الثلاثاء، جراء قصف فصائل المقاومة الفلسطينية لعدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ والقذائف، فيما أعلنت وزارة الصحة الفسطينية عن ارتقاء أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في القطاع. [TRT عربي/الآن]

          وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جندياً نقل إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع التي تعرضت هي أيضاً لسقوط صاروخ أطلق من غزة، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، جراء قذيفة أصابت حافلة كان على متنها في إحدى البلدات القريبة من غزة. [TRT عربي/الآن]

          وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط أكثر من 370 صاروخاً وقذيفة في البلدات المجاورة لغزة، فيما لفت إلى أن منظوماته الدفاعية استطاعت صد 100 صاروخ منها فقط، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار دوت في جميع البلدات القريبة من قطاع غزة، إضافة إلى منطقتي البحر الميت والنقب، ومدينتي عسقلان وبئر السبع.[TRT عربي/الآن]

          أردوغان: تسجيلات مقتل خاشقجي فظيعة وتم عرضها على كل من طلب الاستماع إليها

              قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان مخططاً له مسبقاً. وأضاف أنه من البديهي أن الأوامر جاءت من أعلى الهرم في السلطات السعودية. [TRT عربي/الآن]

              وأوضح، خلال حديثه للصحفيين أثناء عودته من باريس، أنه لا يستطيع الظن مطلقاً أن هذا الأمر متعلق بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لكنه أصر على ضرورة الكشف عمن أصدر الأوامر بقتل خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

              وتساءل الرئيس التركي عن مصير جثمان خاشقجي وعما إذا كان قد دفن أو تم تقطيعه واختطافه. وشدد أردوغان على متابعة هذه القضية على المستوى الدولي. [TRT عربي/الآن]

              ولفت إلى أن التسجيلات الصوتية تم إسماعها لمن طلب ذلك. وقال أردوغان إن "رجل المخابرات السعودية صُدم، وقال: إنه لا بد أن يكون قد استخدم الهيروين، الشخص الذي يتعاطى الهيروين فقط يمكنه فعل ذلك". وشدد الرئيس التركي على أن التسجيلات "فظيعة". [الجزيرة]

              مصدر:TRT عربي
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