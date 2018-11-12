سياسة
2 دقيقة قراءة
محكمة مصرية تقضي بحبس أبو تريكة سنة بقضية تهرب ضريبي
قضت محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية المصرية بحبس لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، سنة، بقضية تهرب ضريبي، وكان النائب العام المصري  وافق على إحالة أبو تريكة للمحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال 2008 و 2009.
محكمة مصرية تقضي بحبس أبو تريكة سنة بقضية تهرب ضريبي
لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة / AFP
12 نوفمبر 2018

قضت محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية المصرية، يوم الإثنين، بحبس لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة لمدة سنة، بقضية تهرب ضريبي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأبو تريكة متهم بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه (نحو 40 ألف دولار أمريكي تقريباً)، وهي قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، بحسب المحكمة المصرية والتي قضت أيضاً بكفالة مبلغ 20 ألف جنيه (نحو ألف و150 دولاراً) لإيقاف التنفيذ.

ولم تورد وكالة الأنباء المصرية الرسمية تفاصيل حول فيما إذا تم دفع الكفالة أم لا.

وعقدت الجلسة، في غياب أبو تريكة الذي يقيم خارج مصر حالياً، وبحضور الدفاع عنه، الذي طالب بالتأجيل للاطلاع للحصول على مستندات القضية، وفق إعلام محلي.

وكان النائب العام المصري نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

وأبو تريكة المتواجد خارج مصر منذ سنوات، مدرج على قوائم الإرهاب بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة على أنها جماعة إرهابية، وهو ما نفاه أبو تريكة سابقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us