قضت محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية المصرية، يوم الإثنين، بحبس لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة لمدة سنة، بقضية تهرب ضريبي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأبو تريكة متهم بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه (نحو 40 ألف دولار أمريكي تقريباً)، وهي قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، بحسب المحكمة المصرية والتي قضت أيضاً بكفالة مبلغ 20 ألف جنيه (نحو ألف و150 دولاراً) لإيقاف التنفيذ.

ولم تورد وكالة الأنباء المصرية الرسمية تفاصيل حول فيما إذا تم دفع الكفالة أم لا.

وعقدت الجلسة، في غياب أبو تريكة الذي يقيم خارج مصر حالياً، وبحضور الدفاع عنه، الذي طالب بالتأجيل للاطلاع للحصول على مستندات القضية، وفق إعلام محلي.

وكان النائب العام المصري نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

وأبو تريكة المتواجد خارج مصر منذ سنوات، مدرج على قوائم الإرهاب بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة على أنها جماعة إرهابية، وهو ما نفاه أبو تريكة سابقاً.