أصيب 31 إسرائيلياً بجروح، فجر الثلاثاء، جراء قصف فصائل المقاومة الفلسطينية لعدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ والقذائف، فيما أعلنت وزارة الصحة الفسطينية عن سقوط أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في القطاع.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جندياً نُقل إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع التي تعرضت هي أيضاً لسقوط صاروخ أطلق من غزة، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، جراء قذيفة أصابت حافلة كان على متنها في إحدى البلدات القريبة من غزة.

من جانبه أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، إن المجدل أصبحت ضمن دائرة استهداف صواريخ الفصائل الفلسطينية، رداً على قصف المباني المدنية في غزة.

وقال المتحدث في تغريدة على حسابه عبر تويتر إن "مدينتي أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط أكثر من 370 صاروخاً وقذيفة في البلدات المجاورة لغزة، فيما لفت إلى أن منظوماته الدفاعية استطاعت صد 100 صاروخ منها فقط، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار دوت في جميع البلدات القريبة من قطاع غزة، إضافة إلى منطقتي البحر الميت والنقب، ومدينتي عسقلان وبئر السبع.

وأشار الموقع الإلكتروني ليديعوت إلى أن قذيفة صاروخية أصابت منزلاً في بلدة نتيفوت جنوبي إسرائيل بشكل مباشر؛ ما أدى إلى إصابة شاب إسرائيلي. وذكر أن عدة صواريخ سقطت في بلدة سديروت، وهي أقرب البلدات الإسرائيلية لغزة، مشيراً إلى أنه شظاياه أصابت شاباً بجروح طفيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ المقاومة الفلسطينية أدت إلى إصابة 30 إسرائيلياً بجروح، من ضمنهم 11 في سديروت، و13 في عسقلان و7 في مناطق أخرى.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان البلدات المحاذية لغزة، إلى جانب سكان مدينتي بئر السبع وأشدود إلى البقاء على مقربة من الملاجئ والغرف المحصنة، جرّاء تواصل سقوط الصواريخ، فيما أعلنت بلدية مدينة عسقلان فتح الملاجئ.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال شن سلسلة غارات على مواقع مختلفة من قطاع غزة، وأن غاراته أصابت 80 هدفاً.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المباني السكنية والمدنية جريمة حرب متكاملة الأركان وفق القانون الدولي، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي دمر ستة مباني تعود إلى المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة شبان، وهم: محمد زكريا التتري (27 عاماً) ومحمد زهدي عودة (22 عاماً)، وحمد محمد موسى النحال (23 عاماً)، وموسى إياد عبد العال (22 عاماً) جراء القصف الإسرائيلي لمجموعة مواطنين شمال قطاع غزة.

وحمّلت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قالت إنه "العدوان الغادر وما يترتب عليه"، وذلك في تعقيبها على إفشال المقاومةعملية كبيرة حاول جيش الاحتلال تنفيذها شرقي خانيونس مساء أمس.

وأعلنت الغرفة المشتركة في بيان أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ رداً على عملية حاولت قوة إسرائيلية تنفيذها يوم أمس في غزة وأدت إلى استشهاد 7 من عناصر المقاومة، من بينهم القائد الميداني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نور الدين بركة.

وقالت الغرفة المشتركة "نحذر العدو الإسرائيلي بأنه في حال تماديه في عدوانه رداً على قصف المقاومة لغلاف غزة الذي جاء رداً على جريمته العدوانية الغادرة؛ فإن المقاومة ستزيد من مدى وعمق وكثافة قصفها لمواقعه ومستوطناته".

وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد تسللت إلى قطاع غزة يوم أمس، وقامت باغتيال قائد ميداني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نور بركة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات، خلّفت 7 شهداء فلسطينيين، وجندياً إسرائيلياً قتيلاً وآخر جريحاً.

الاحتلال يصعّد

وفي خضم التصعيد، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً عاجلاً مع وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش، وهو الاجتماع الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات تنفيذية ميدانية ضد قطاع غزة، وفق مصدر إسرائيلي.

وقال مصدر إسرائيلي ليديعوت أحرونوت، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سينعقد صباح الثلاثاء لتقييم الأوضاع في غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مقر قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس في غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل. فيما قال مدير القناة لوسائل إعلام محلية إن البث عاد بعد عدة دقائق. وعاودت قناة الأقصى بثها فعلياً بعد نحو نصف ساعة من انقطاعه بسبب القصف الإسرائيلي، وكان أوّل ما تم بثه على شاشتها فيديو يوثق عملية استهداف المقاومة لحافلة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع.

على الصعيد السياسي، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تغريدة له على توتير، إن على إسرائيل أن تفهم رسائل القسام والغرفة المشتركة للمقاومة وتدرك تداعيات ما ترتكبه من جرائم وتدمير للبيوت والمقررات.

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقفه تجنباً لجر المنطقة إلى الدمار وعدم الاستقرار.