سياسة
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وزير خارجية بريطانيا يزور السعودية لبحث قضية خاشقجي وحرب اليمن
استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز وزير خارجية بريطانيا في قصر اليمامة في الرياض. وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن وزير الخارجية سيضغط على الزعماء السعوديين لبذل المزيد من أجل محاسبة قتلة خاشقجي، وإنهاء الحرب في اليمن.
وزير خارجية بريطانيا يزور السعودية لبحث قضية خاشقجي وحرب اليمن
الملك سلمان يستقبل وزير خارجية بريطانيا في الرياض / Reuters
12 نوفمبر 2018

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، إن وزير الخارجية جيريمي هانت سيضغط على الزعماء السعوديين لبذل المزيد من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويزور هانت السعودية والإمارات للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ولدعوة الزعماء السعوديين إلى التعاون في التحقيق بشأن مقتل خاشقجي.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، وزير خارجية بريطانيا في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض، لبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني، بعد يوم من زيارة المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا، سايمون ماكدونالد، للمملكة يوم الأحد. في ثاني زيارة لمسؤول بريطاني كبير إلى السعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول منذ أكثر من شهر.

وقبيل وصوله إلى المملكة، قال وزير الخارجية البريطاني في بيان له إن "المجتمع الدولي لا يزال يتشارك الصدمة والغضب، إزاء القتل الوحشي لجمال خاشقجي، قبل نحو شهر".

وأضاف "من غير المقبول أن تظل الملابسات الكاملة المحيطة بمقتله غير واضحة، ونحن نحث السلطات السعودية، على التعاون التام مع التحقيقات التركية في مقتله، لكي يمكننا تحقيق العدالة لعائلته، وللعالم الذي يتابع القضية".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أنه يرغب في أن يبحث، خلال رحلته أيضاً، سبل إنهاء الحرب الدائرة في اليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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