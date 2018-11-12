سياسة
3 دقيقة قراءة
العفو الدولية لـTRT عربي: طرفا النزاع في اليمن مسؤولان عن قصف المستشفيات
أوضح مسؤول الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أن قصف قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات للمستشفيات في الحديدة يعد انتهاكا للقوانين الدولية، وأن استغلال الحوثيين للمستشفيات لا يبرره.
العفو الدولية لـTRT عربي: طرفا النزاع في اليمن مسؤولان عن قصف المستشفيات
العفو الدولية لـTRT عربي: طرفا النزاع في اليمن مسؤولان عن قصف المستشفيات / AP
12 نوفمبر 2018

قال مسؤول الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية بنجامين والسبي لـTRT عربي إن "استغلال الحوثيين لأسطح المستشفيات كمواقع لهم في النزاع المسلح يعد انتهاكاً للقوانين الإنسانية الدولية، ولكن هذا لا يبرر بالضرورة قصف قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات المُدمِّر وعديم الشفقة للمستشفيات وتعريض حياة المدنيين من المرضى والطواقم الطبية للخطر".

قصف المستشفيات جريمة حرب

وأكد والسبي أن "وجود الحوثيين على أسطح المستشفيات ينتهك بوضوح قوانين حقوق الإنسان الدولية، ولكن على كل من يهاجم المستشفيات ويقصفها جوياً في هذه الظروف أن يتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".

وأضاف أن "استمرار الوضع في اليمن على هذه الوتيرة سيجعل المدنيين يدفعون حياتهم ثمناً للنزاع، وأن أساليب القتال التي اختارها الطرفان لا تجعل من حماية المدنيين أولوية في اليمن، ولهذا على الأطراف المتنازعة، وكل من يدعمهم دولياً، الالتزام الكامل بقوانين الحرب لحماية المدنيين".

وأوضح والسبي أن مصادر منظمة العفو الدولية على الأرض أكدت لهم نقل المدنيين من المرضى والطواقم الطبية من مستشفى "22 مايو" إلى مناطق آمنة.

فرض حظر استخدام الأسلحة

وقال المسؤول في "العفو الدولية" إن المنظمة تطالب المجتمع الدولي بفرض حظر استخدام الأسلحة في اليمن لضمان عدم وصول السلاح إلى الأطراف المتنازعة وعدم استخدامها في النزاع، كما تطالب الأطراف المتنازعة في الحديدة باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر من المدنيين وتجنب تدمير البنية التحتية.

وأكد أن المنظمة تطالب المجتمع الدولي أيضاً باتخاذ الخطوات الفعالة لكي تسهل على الأطراف المتنازعة في اليمن وصول المساعدات الإنسانية من منظمات الأمم المتحدة من غذاء ومستلزمات طبية اللازمة لاحتياجات المدنيين في اليمن.

كما طالب بنجامين والسبي باسم منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يضمن احتكام الأطراف المتنازعة إلى الحقوق الإنسانية والأحكام الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن 2216 وبيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 15 مارس/ آذار 2018.

في ذات السياق، يهدد مدينة الحديدة خطر المجاعة لأكثر من مليونَيْ إنسان، وهو ما جعل المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وبنك الغذاء العالمي تطلب مضاعفة المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى المدنيين.

وكانت المعارك قد تجددت في الحديدة منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إعلان القوات اليمنية المدعومة من السعودية عن هجوم جديد لانتزاع السيطرة على مدينة الحديدة من الحوثيين.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us