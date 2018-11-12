أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية حول ما جرى لجمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، لكنه أضاف أنه لم يستمع للتسجيلات شخصياً.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في باريس، اليوم الإثنين "ما زلنا منخرطين مع حلفائنا في التحقيقات المتعلقة بتحديد المسؤول عن قتل جمال خاشقجي، ونجري مناقشات مع حلفائنا المتفقين معنا في أسلوب التفكير بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بالسعودية".

وأشار ترودو إلى أن وكالات المخابرات الكندية تعمل عن كثب مع المخابرات التركية في هذه القضية.

وأضاف رئيس الوزراء "كندا مطّلعة تماماً على ما لدى تركيا، وأجريت حواراً مع أردوغان قبل أسابيع. وهنا في باريس تبادلنا حواراً وجيزاً وشكرته على قوة رده على الوضع المتعلق بخاشقجي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم السبت، إن بلاده أسمعت تسجيلات قتل خاشقجي الصوتية لكل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأكد أردوغان مخاطباً الرياض أنه لا داعي للمماطلة في إعلان الحقيقة، مضيفاً أن القتلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر.

ودخل خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لاستخراج بعض الأوراق ولكنه لم يخرج بعد ذلك. وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.