ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 31 قتيلاً، يوم الأحد، بعد العثور على ست جثث أخرى.

وقال كوري هونيا رئيس شرطة مقاطعة بوت إن السلطات عثرت على خمس جثث في منازل محترقة وعثرت على جثة سادسة في سيارة شمال كاليفورنيا. وأضاف أن ما يربو على 200 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون إن رياحاً شديدة الحرارة والجفاف يطلق عليها اسم "رياح الشيطان" بدأت في الهبوب يوم الأحد في جنوب كاليفورنيا؛ مما أجج ألسنة اللهب.

وقال خبير الأرصاد الجوية مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك ماريلاند "الوضع يسوء.. سنشهد رياحاً تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة مع هبّات بسرعة تتراوح بين 60 و70 ميلاً في الساعة".

وأتى الحريق الذي أُطلق عليه اسم "كامب فاير" على أكثر من 6700 منزل ومتجر في بلدة باراديس، كما أن عدد القتلى المرتفع والمرشح للزيادة يجعله أحد أسوأ حرائق الغابات.

وبحلول مساء يوم السبت، كان حريق كامب فاير قد أتى على أكثر من 100 ألف فدان على أطراف غابة بلوماس الوطنية.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة صباح الأحد خلال زيارته إلى فرنسا قال فيها "يمكننا أن نوقف الدمار المتواصل باستمرار في كاليفورنيا من خلال إدارة غابات ملائمة. تَحَلَّوا بالذكاء".

وقال داريل أوسبي مسؤول الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا "يواجه رجال الإطفاء بعض الظروف القاسية الصعبة التي قالوا إنهم لم يشهدوا مثلها في حياتهم قط".