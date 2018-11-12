سياسة
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الولايات المتحدة وبريطانيا تطالبان بمحاسبة قتلة خاشقجي وإنهاء حرب اليمن
أجرت الولايات المتحدة وبريطانيا اتصالات ولقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تناولت قضيتي التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وضرورة إنهاء الحرب في اليمن.
الولايات المتحدة وبريطانيا تطالبان بمحاسبة قتلة خاشقجي وإنهاء حرب اليمن
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو / AFP
12 نوفمبر 2018

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، إنّ بلاده ستحاسب جميع المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أنّ بومبيو "شدد على أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في مقتل جمال خاشقجي وأن على السعودية فعل الشيء نفسه".

وجدد وزير الخارجية دعوة الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع.

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين، إن ولي العهد بن سلمان اجتمع مع المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد وناقشا العلاقات الثنائية.

تأتي زيارة ماكدونالد إلى الرياض في حين قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه سيزور السعودية والإمارات الإثنين؛ للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن، ودعوة قادة السعودية للتعاون في التحقيق بشأن مقتل خاشقجي.

وقال هانت في بيان قبيل الزيارة إن "المجتمع الدولي لا يزال يتشارك الصدمة والغضب، إزاء القتل الوحشي لجمال خاشقجي، قبل نحو شهر".

وأضاف: "من غير المقبول أن تظل الملابسات الكاملة المحيطة بمقتله غير واضحة، ونحن نحث السلطات السعودية، على التعاون التام مع التحقيقات التركية في مقتله، لكي يمكننا تحقيق العدالة لعائلته، وللعالم الذي يتابع القضية".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني بأنه يرغب في أن يبحث، خلال رحلته أيضاً، سبل إنهاء الحرب الدائرة في اليمن.

وأضاف: "التكلفة البشرية للحرب في اليمن أكبر من أن تُحصى، تشرَّد الملايين من منازلهم، وهناك مجاعة وانتشار للأمراض، وسنوات من نزيف الدم، والحل الوحيد الآن هو قرار سياسي، بالتخلي عن السلاح والسعي إلى تحقيق السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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