سياسة
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حفل تأبين لخاشقجي في اسطنبول ودعوة لصلاة الغائب
أقام عدد من أصدقاء الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي حفلا لتأبيينه بحضور خطيبته خديجة جنكيز، داعيين إلى إقامة صلاة الغائب على روحه يوم الجمعة المقبل.
حفل تأبين لخاشقجي في اسطنبول ودعوة لصلاة الغائب
حفل تأبين الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول 
11 نوفمبر 2018

أقامت رابطة "أصدقاء خاشقجي حول العالم"، الأحد، في مدينة إسطنبول، حفل تأبين للصحفي السعودي جمال خاشقجي، داعية إلى إقامة صلاة الغائب على روحه يوم الجمعة المقبل.

وشارك في حفل التأبين خطيبة خاشقجي التركية "خديجة جنكيز" و"ياسين أقطاي" مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومجموعة من الصحفيين والحقوقيين العرب والأتراك.

وقال أقطاي، في كلمة خلال التأبين، "ننعي جمال خاشقجي شهيد الكلمة وشهيد القلم، الذي فقد حياته لأنه كان يدافع عن الحقيقة". واصفا قضية خاشقجي بأنها "أصبحت قضية عدالة وقضية حق لكل صاحب رأي".

وأضاف أقطاي "إننا لا زلنا ننتظر جوابًا عن الشخص الذي أعطى الإذن بالقتل لهؤلاء الثمانية عشر الذين نفذوا الجريمة".

ودعا أقطاي الحضور إلى إقامة صلاة الغائب على الصحفي السعودي بعد صلاة الجمعة في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول.

واعتبرت اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن خاشقجي غدر به في قنصلية بلاده، وأن ما تعرض له "لا يقل عما يرتكبه تنظيم داعش الإرهابي من تعذيب وتقطيع للجثة". مطالبة بـ"محاسبة المتورطين خارج حدود السعودية حتى تضمن المحاكمة النزاهة وليحصل خاشقجي على حقه كاملاً".

وعرض المنظمون مجموعة من الفواصل التسجيلية لصور خاشقجي، وحمل المشاركون صورًا له ووضعوا على وجوههم أقنعة تحمل صورة خاشقجي للتضامن معه.

وكان خاشقجي قد دخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لاستخراج بعض الأوراق ولكنه لم يخرج بعد ذلك.

وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وغادر خاشقجي السعودية قبل نحو عام، بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وبدأ بكتابة مقالات نقدية، كما شارك في العديد من البرامج التلفزيونية، التي ناقشت التغييرات التي تشهدها بلاده. ومنذ ذلك الحين يعيش خاشقجي متنقلاً بين تركيا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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