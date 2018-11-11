سياسة
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ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم
وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، الأحداث في اليمن بالكارثة الانسانية الأكبر في العالم، داعية جميع الدول للتضامن فيما بينها لمواجهة المخاطر والمشاكل العالمية.
ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل / AA
11 نوفمبر 2018

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، إنّ اليمن "يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم"، مشددة على "ضرورة تحرّك العالم لإيقاف تلك الكارثة"، لافتة إلى أهمية الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في حل المشاكل العالمية، واستمرارية دعم بلادها للجهود المبذولة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في افتتاح "منتدى باريس للسلام" المقام بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء لذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

وأعربت ميركل عن قلقها إزاء انتشار النزعات القومية في العالم، لافتة إلى أنّ حوالي مليار طفل حول العالم هم ضحايا لمشاكل معاصرة.

وأشارت ميركل إلى القمة الرباعية التي شاركت فيها بإسطنبول بحضور كلّ من روسيا وفرنسا، الشهر الماضي، مؤكدة على أهميّة الحل السياسي للأزمة السورية.

من جهة أخرى اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة له، أنّ العالم "بات في حالة فوضى"، موضحا أنّ الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل للعديد من الأزمات كالإرهاب وتغيّر المناخ والهجرة وغيرهم.

وأضاف أنّ من أولويات الأمم المتحدة العمل على حل الأزمات العالمية في إطار القانون الدولي، معربا عن عزم الأمم المتحدة عقد قمة في العام المقبل لبحث التغيّرات المناخية.

مصدر:AA
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