أعلنت حكومة ميانمار، الأحد، أن عملية إعادة مجموعة أولية من لاجئي الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار، ستبدأ الخميس المقبل.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في ميانمار، وين ميات أيي، خلال مؤتمر صحفي إن "مجموعة أولية من لاجئي الروهنغيا قوامها ألفين و251 لاجئاً سيتم ترحيلها بدءاً من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بواقع 150 لاجئاً يومياً".

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الظروف في ميانمار ليست آمنة بعد لعودة اللاجئين الروهنغيا، الذين حُرموا عموماً من المواطنة والحقوق المدنية في البلاد ذات الأغلبية البوذية.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2017، وافقت حكومتا بنغلاديش وميانمار على خطة لإعادة اللاجئين الروهنغيا الذين فروا من حملات قمع دامية في ميانمار.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان (غرب)، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف من مسلمي الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفاً إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.