سياسة
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بوتين ونتنياهو يتحدثان بباريس في أوّل لقاء منذ أزمة سقوط الطائرة الروسية
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس الروسي في باريس بأنه كان مهما للغاية، ويعد هذا أول لقاء بين الرجلين منذ أزمة سقوط الطائرة الروسية في سوريا.
بوتين ونتنياهو يتحدثان بباريس في أوّل لقاء منذ أزمة سقوط الطائرة الروسية
فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو في باريس  / AA
11 نوفمبر 2018

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قصر الإليزيه في باريس.

وحضر نتنياهو وبوتين احتفالا بتوقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى قبل مئة عام في باريس، وهذا أول لقاء بينهما منذ إسقاط طائرة استطلاع روسية في سوريا في سبتمبر أيلول في حادث ألقت روسيا باللائمة فيه على إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاحتفال.

وقال نتنياهو للصحفيين بعد الاحتفال المقام في باريس "الحديث مع الرئيس بوتين كان جيدا وعمليا، بل قد أصفه بأنه مهم للغاية"، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن حديثهما.

وقبل نحو شهرين أسقط نيران سورية مضادة للطائرات، طائرة روسية من طراز "إيل - 20" بعدما هاجمت طائرات إسرائيلية ما يشتبه بكونها شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا.

وسببت الحادثة التي قتل على إثرها 15 عسكريا روسيا خلافا بين إسرائيل وموسكو التي حملت إسرائيل المسؤولية عن الواقعة، وعلى إثرها سلمت روسيا النظام السوري منظومة الدفاع أس300 كردة فعل على هجمات تل أبيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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