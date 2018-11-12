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استشهاد 7 فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي في هجوم لقوات خاصة إسرائيلية على قطاع غزة، وأردوغان وترمب يناقشان سبل الرد على مقتل خاشقجي.

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استشهاد 7 فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي في هجوم لقوات الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، فجر الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء هجوم إسرائيلي وقع قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، إلى سبعة. [TWITTER]

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، إن "7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة شرق مدينة خانيونس". [TWITTER]

من جانبها قالت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة واغتالت أحد قادتها. [TRT عربي/الآن]

وأوضحت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن "القوة الإسرائيلية تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة بعمق 3 كيلومترات شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وقامت باغتيال القائد القسامي نور بركة". [TRT عربي/الآن]

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد أعلن عن مقتل ضابط، وإصابة آخر، بجراح متوسطة في العملية التي نفذها داخل القطاع مساء الأحد. [الأناضول]

وقال الجيش في بيان أصدره فجر الإثنين "خلال عملية تشغيلية لقوة خاصة في قطاع غزة وقع تبادل إطلاق للنار، قتل أحد ضباط الجيش وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة". [الأناضول]

أردوغان وترمب يناقشان سبل الرد على مقتل خاشقجي

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي ونظيره التركي ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال مشاركتهما في مأدبة عشاء في باريس، لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى. [TRT عربي/الآن]

وفي وقت سابق، اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترمب - في لقائهما بباريس- على ضرورة تقديم السلطات السعودية معلومات كاملة عن مقتل خاشقجي. [الجزيرة]

وكان أردوغان قد قال أمس السبت إن تركيا أسمعت مسؤولين في السعودية ودول غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسجيلات صوتية متعلقة بمقتل خاشقجي، مضيفاً أن الأوامر صدرت من "أعلى المستويات" بالحكومة السعودية، مشددا على ضرورة "عدم المماطلة". [الأناضول]