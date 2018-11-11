سياسة
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وزير إعلام الحوثيين المنشق: الانقلابيون أضحوا في النزع الأخير
قال الوزير المنشق عبد السلام جابر، في مؤتمر صحفي بالرياض إن جماعة الحوثي يائسة وتحاول تنفيذ أجندة خارجية غريبة عن اليمن وشعبه. وأشار إلى أنه ينوي الرد على الأكاذيب التي يروج لها إعلام الحوثيين الذين أضحوا بالنزع الأخير، وفق قوله.
وزير إعلام الحوثيين المنشق: الانقلابيون أضحوا في النزع الأخير
وزير إعلام الحوثيين المنشق عبد السلام جابر
11 نوفمبر 2018

قال وزير إعلام الحوثيين المنشق عن الجماعة، عبد السلام جابر، الأحد، إن "الانقلابين الحوثيين أضحوا في النزع الأخير".

وأشار جابر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، وحضره قادة عسكريون بالتحالف العربي، إلى أن "المليشيات الحوثية يائسة، تحاول تنفيذ مشروع وأجندة خارجية غريبة عن اليمن وشعبه وارتكبت جرائم شنيعة".

وأكد أنه ينوي الرد على "الأكاذيب" التي يروج لها إعلام الحوثيين، على حد تعبيره، وكشف أنه "كان أحد راسمي سياسات التضليل، خلال الفترة التي أجبر فيها على العمل مع جماعة الحوثي".

وبثت عدة فضائيات مقطع فيديو يظهر إلقاء حذاء في وجه جابر، أثناء حديثه قبل أن يرتبك.

وأمس السبت، قال مصدر في الحكومة اليمنية، لوكالة الأناضول، إن "عبد السلام جابر وزير ما يسمى بحكومة "الحوثيين" غير المعترف بها دوليا، انشق عن الجماعة، ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض".

من جهتها أعلنت حكومة "الحوثيين" المشكلة في العاصمة صنعاء، أمس أيضا تعيين عضو "المكتب السياسي" للجماعة، ضيف الله الشامي، "وزيرا للإعلام"، خلفا للوزير المنشق عبد السلام جابر.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف بقيادة السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

مصدر:AA
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