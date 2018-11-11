قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا سبل الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز، أن المناقشة جرت خلال عشاء، يوم السبت، مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

وفي وقت سابق كشف مسؤولون فرنسيون، أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، السبت، على ضرورة تقديم السعودية مزيداً من المعلومات حول قضية مقتل خاشقجي.

كما أكد الرئيسان على ضرورة توضيح كافة ملابسات القضية "بما لا يدع مجالاً للشك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر في وقت سابق السبت، أن بلاده أسمعت تسجيلات قتل خاشقجي الصوتية لكل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأكد أردوغان مخاطباً الرياض أنه لا داعي للمماطلة في إعلان الحقيقة، مضيفاً أن القتلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر.