فاز الكيني شادراك كورير، الأحد، بالمركز الأول في فئة الرجال بسباق 15 كيلو متراً في إطار ماراثون "فودافون إسطنبول"، قاطعاً مسافة السباق بـ 43 دقيقة و4 ثوان.

وجاء التركي بولاط كيمبوي على في المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق بنفس المدة الزمنية، إلا أنه حل ثانياً بقرار من حكم المسابقة. وجاء العداء الأوغندي ألبرت تشيموتاي في المرتبة الثالثة بزمن 43 دقيقة و8 ثوان.

وفي فئة السيدات لنفس المسافة، فازت التركية ياسمين جان بالمركز الأول، قاطعة المسافة بـ 47 دقيقة و43 ثانية.

وحلت الكينية دلفينا مرينغور في المرتبة الثانية بزمن 48 دقيقة و39 ثانية، ومواطنتها دايسا كيمالي في المركز الثالث بـ 49 دقيقة و1 ثانية.

وشارك في حفل تقديم الجوائز وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس بلدية إسطنبول مولود أويصال، والمدير العام للرياضة محمد بايقان.

وكان ماراثون "فودافون إسطنبول" قد انطلق صباح الأحد، في نسخته الأربعين، بدءاً من الشطر الآسيوي للمدينة، بمشاركة نحو 130 ألف شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم.