سياسة
2 دقيقة قراءة
برلماني عراقي يهدد بإرسال فرق للقتال في اليمن
قال النائب عن كتلة "صادقون" التي تمثل حركة "عصائب أهل الحق" في البرلمان العراقي عدي عواد، إن الحركة مستعدة لتشكيل فرق شبابية للدفاع عن اليمن ضد ما أسماه الهجمات السعودية على المدنيين، منتقدا تعامل المنظمات الدولية مع الأزمة هناك.
برلماني عراقي يهدد بإرسال فرق للقتال في اليمن
أحد مقاتلي عصائب أهل الحق في البصرة / AFP
11 نوفمبر 2018

هدد النائب عن كتلة "صادقون" التي تمثل حركة "عصائب أهل الحق" في البرلمان العراقي عدي عواد، بتشكيل فرق شبابية للدفاع عن اليمن ضد السعودية.

واتهم عواد -النائب عن محافظة البصرة- التحالف بقيادة السعودية بـ "ارتكاب جريمة إنسانية" بحق أطفال اليمن، مطالباً المنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان، بأن لا تقف متفرجة على ما يحصل من انتهاكات بحق الإنسانية في اليمن.

وأضاف عواد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن "حركة صادقون كونها تابعة إلى عصائب أهل الحق بقيادة الشيخ (قيس الخزعلي) إذا اضطر الأمر فقد تشكل فرقاً شبابية طوعية تدافع عن المدنيين باليمن لاسيما الأطفال، الذين يتم قتلهم من قوات التحالف بقيادة السعودية".

وقال عواد في بيانه إن "هناك تحرك من قبل أعضاء البرلمان لمطالبة المحاكم الدولية باتخاذ إجراءات قانونية بحق الدول التي ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار عواد إلى أن أي هجوم تقوم بها تلك القوات هو "سجل دموي خبيث" تضيفه تلك القوات في ملف "قتل الأبرياء"، بحسب تصريحات النائب العراقي.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، أطلقت القوات اليمنية عملية عسكرية جديدة، في استئناف لحملة ميدانية واسعة، انطلقت منتصف العام 2018، للسيطرة على مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الواقعين تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت القوات الحكومية اليمنية، إنها سيطرت على البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، وواصلت التقدم بعدة أحياء هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us