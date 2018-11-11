سياسة
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خطيبة خاشقجي تدعو المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روحه
دعت خطيبة الصحفي جمال خاشقجي لإقامة صلاة الغائب يوم الجمعة في مساجد العالم على روح خطيبها. وتأتي دعوتها بعد إعلان مصادر في مكتب المدعي العام التركي إيقاف عمليات البحث عن الجثة.
خطيبة خاشقجي تدعو المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روحه
خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي / Reuters
11 نوفمبر 2018

دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روح خطيبها، في مساجد العالم، وفي المسجد النبوي في المدينة المنورة عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وقالت جنكيز في تغريدة لها على موقع تويتر يوم الأحد "أدعو جموع المسلمين لإقامة صلاة الغائب على روح جمال خاشقجي في عموم مساجد العالم الإسلامي، وفي المسجد النبوي في المدينة المنورة بعد صلاة الجمعة القادمة الموافق 16نوفمبر، وأن يرفعوا أكفهم بالدعاء سائلين المولى عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء".

تأتي دعوة جنكيز بعدما قالت مصادر في مكتب المدعي العام التركي إنها أوقفت عملية البحث عن جثة خاشقجي، بعد أكثر من شهر على مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة.

وقالت النيابة إن كل نقاط المراقبة والبحث عن جثة خاشقجي التي وضعتها السلطات التركية أصبحت لا قيمة لها، بعد وصول المحققين الأتراك إلى قناعة تامة بأن الجثة تم التخلص منها بإذابتها بالكامل بواسطة أحماض كيميائية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم السبت، إن بلاده أسمعت تسجيلات قتل خاشقجي الصوتية لكل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

مصدر:TRT عربي
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