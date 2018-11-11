سياسة
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الحكومة اليمنية: الحوثيون استخدموا مدنيين في الحديدة دروعا بشرية
اتهمت الحكومة اليمنية مسلحي الحوثي باستخدام المدنيين دروعا بشرية في الحديدة. وقالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إن الحوثيين ارتكبوا جرائم قتل واعتقال وتعذيب للمدنيين ونهب لممتلكاتهم في المدينة.
الحكومة اليمنية: الحوثيون استخدموا مدنيين في الحديدة دروعا بشرية
مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي في مدينة الحديدة / AFP
11 نوفمبر 2018

قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعاً بشرية في مدينة الحديدة، التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وبين الحوثيين.

وأدانت الوزارة، في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية اليمنية، ما وصفته بممارسات وجرائم "مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران" بحق المدنيين في مدينة الحديدة، واستخدامها للأهالي دروعاً بشرية.

وقال البيان إن "قيام الحوثيين بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع".

وأكد البيان أن الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها "مليشيا الحوثي" وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقوداً لحربها.

واستغربت الوزارة في بيانها ما أسمته بـ "الصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من قبل الحوثيين".

واتهم البيان الحوثيين بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الحديدة، من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، واستخدام ميناء المدينة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، بحسب البيان.

وحمّلت الوزارة في بيانها، الحوثيين مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، وجددت تأكيد الحكومة في اتخاذها جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبلها لتجنب إصابة المدنيين.

وكانت القوات اليمنية قد أطلقت في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عملية عسكرية جديدة، في استئناف لحملة ميدانية واسعة انطلقت منتصف العام 2018، للسيطرة على مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الواقعين تحت سيطرة الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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