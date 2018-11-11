قال رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية نظيف كرمان، إن التسجيلات الصوتية التي بيد السلطات التركية توضح أن خاشقجي قُتل بوضع كيس على رأسه، وأن هذه التسجيلات توثق اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي السعودي.

وأضاف كرمان خلال لقاء تليفزيوني مع قناة الجزيرة مباشر، يوم السبت، بأن آخر الكلمات التي تلفظ بها خاشقجي كانت "أنا أختنق، أبعدوا هذا الكيس من رأسي، أنا أعاني من فوبيا الاختناق"، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأشار إلى أن عملية القتل بواسطة الخنق استمرت سبع دقائق.

وذكر كرمان أن الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي وضع أكياساً على أرضية الغرفة لمنع تسرب الدماء إليها أثناء عملية تقطيع الجثة، وأن عملية التقطيع على يد خبير الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم وضعت الجثة المقطعة في 5 حقائب كبيرة ونقلت إلى سيارة تابعة للقنصلية السعودية.

وعن طريقة التخلص من الجثة، قال كرمان إن فريق الاغتيال جاء ببعض الآلات والأدوات إلى تركيا، مشيراً إلى أن صحيفته (صباح) ستنشر لاحقاً صور الأدوات التي قدم بها فريق الاغتيال وأدخلها إلى تركيا.

كما أكد أيضاً أن صحيفة صباح ستنشر في الفترة المقبلة تفاصيل التسجيلات الصوتية التي توثق لحظات مقتل خاشقجي على يد الفريق السعودي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر في وقت سابق السبت، أن بلاده أسمعت تسجيلات قتل خاشقجي الصوتية لكل من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأكد أردوغان مخاطباً الرياض أنه لا داعي للمماطلة في إعلان الحقيقة، مضيفاً أن القتلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر.

وكانت صحيفة صباح قد ذكرت سابقاً، أن قتلة خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، تخلَّصوا من جثته عبر رميها في أنابيب شبكة الصرف الصحي، بعد تذويبها في مادة حمضية.

على صعيد آخر كشف مسؤولون فرنسيون، أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، السبت، على ضرورة تقديم السعودية مزيداً من المعلومات حول قضية مقتل خاشقجي. كما أكد الرئيسان على ضرورة توضيح كافة ملابسات القضية "بما لا يدع مجالاً للشك".