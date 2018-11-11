سياسة
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بمشاركة 130 ألف شخص.. انطلاق الماراثون "العابر للقارات" في إسطنبول
انطلق ماراثون "فودافون إسطنبول" صباح الأحد، في نسخته الأربعين، بدءا من الشطر الآسيوي للمدينة، بمشاركة نحو 130 ألف شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم.
بمشاركة 130 ألف شخص.. انطلاق الماراثون "العابر للقارات" في إسطنبول
انطلاق ماراثون إسطنبول بمشاركة 130 ألف مشارك / AA
11 نوفمبر 2018

انطلق صباح الأحد، ماراثون "فودافون إسطنبول"، في نسخته الأربعين، بمشاركة نحو 130 ألف شخص.

وتقام مسابقات الماراثون العالمي في 5 فئات، بمشاركة تنظيمية من بلدية مدينة إسطنبول، وتحت شعار "إسطنبول هيا إلى غد مفعم بالصحة".

ويشارك في نسخة العام الحالي، نحو 130 ألف شخص، من أكثر من 100 دولة، في الماراثون الوحيد الممتد بين قارتين في العالم.

وتضم قائمة المشاركين 55 رياضياً من نخبة العدائيين المحترفين، من تركيا وكينيا وإثيوبيا وأذربيجان وفرنسا والبحرين وليتوانيا وبروندي والمغرب.

وتبلغ مسافة السباق الرئيسي للماراثون، 42.195 كلم، وتقام على هامشه مسابقات مختلفة للعدو لمسافات 15 كلم، و10 كلم، و8 كلم، فضلاً عن سباق للكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأطلق شارة البدء وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس بلدية المدينة مولود أويصال، من الشطر الآسيوي لإسطنبول، على بعد 250 متراً عن جسر شهداء 15 تموز، الذي يربط بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي.

ومن المقرر أن توزع الجوائز على أصحاب المراتب الأولى في المنافسات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 334 ألف دولار.

ويتميز ماراثون إسطنبول بأنه الوحيد في العالم، الذي ينظم بين قارتين، حيث انطلق أول مرة عام 1979، حاملاً اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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