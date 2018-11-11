سياسة
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أردوغان وترمب يلتقيان على هامش مأدبة عشاء في باريس
اجتمع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأميركي دونالد ترمب، مساء السبت في باريس، في لقاء هو الأول بينهما منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.
أردوغان وترمب يلتقيان على هامش مأدبة عشاء في باريس
الرئيسان التركي والأميركي بصحبة عقيلتيهما / AA
11 نوفمبر 2018

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، في باريس، خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على شرف الدول المشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأظهرت صور جلوس الرئيس التركي إلى جانب نظيره الأميركي على مائدة العشاء، التي نصبت بمتحف "أورساي" في باريس، فيما شوهد الرئيسان وهما يتجاذبان أطراف الحديث. كما التقطت صور للرئيسين بصحبة عقيلتيهما أمينة أردوغان، وميلانيا ترمب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب وأردوغان ناقشا في باريس الرد على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين الرئيسين، منذ تصاعد الخلافات بين البلدين، مطلع أغسطس/ آب الماضي، على خلفية قضية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، وفرض عقوبات متبادلة على مسؤولين حكوميين.

وبدأت العلاقات التركية - الأميركية في التحسن منذ إطلاق القضاء التركي سراح القس برانسون، وعودته إلى الولايات المتحدة سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتبادلت الدولتان، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن المسؤولين الحكوميين، كما أعلنت واشنطن، قبل أيام، بأن تركيا ستحصل على إعفاء مؤقت من عقوبات عاودت الولايات المتحدة فرضها على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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