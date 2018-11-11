أردوغان يقول إن تركيا سلمت تسجيلات مقتل خاشقجي للسعودية والولايات المتحدة ويدعو الرياض لكشف الحقيقة وعدم المماطلة، وارتفاع عدد ضحايا تفجيرات الجمعة في مقديشو إلى 53 قتيلاً.

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أردوغان: أسمعنا السعوديين والأميركيين تسجيلات حول مقتل خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سلمت نسخاً من تسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي للسعودية والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا وفرنسا وبريطانياـ فلا داعي للمماطلة. [TRT عربي/الآن]

وأكد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، السبت، على أن المجموعة التي قدمت إلى القنصلية السعودية في إسطنبول تعرف من هو قاتل أو قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وشدد على أن "الحكومة السعودية قادرة على كشف القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف".[TRT عربي/الآن]

وأشار إلى أن "القاتل من بين الأشخاص الـ15أو الـ18، وليس هناك داع للبحث عنهم في أي مكان آخر، وعلى السعودية التصرف بالعدل مقابل حسن نوايا تركيا للتخلص من هذه الشبهة، وإلا فإنها ستلصق بها على الدوام". [الأناضول]

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات الجمعة في مقديشو إلى 53 قتيلاً

أعلنت مصادر أمنية صومالية، يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى التفجيرات التي وقعت في مقديشو يوم الجمعة إلى53 قتيلاً، وأكثر من 100 جريح. [TRT عربي/الآن]

وقال النقيب محمد حسين، المسؤول البارز في شرطة الصومال، إن كثيراً من الجرحى إصابته مروعة، ما يجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع. [TRT عربي/الآن]