سياسة
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انفجار دراجتين مفخختين بمدينة الباب السورية
شهدت مدينة الباب السورية شمالي حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، انفجار دراجتين ناريتين مفخختين، ما أسفر عن إصابات طفيفة وبعض الخسائر المادية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.
انفجار دراجتين مفخختين بمدينة الباب السورية
قوات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أثناء إخماد حرائق ناجمة عن انفجارات - أرشيفية / AA
10 نوفمبر 2018

شهدت مدينة الباب شمالي حلب السورية، يوم السبت، انفجارين متزامنين نتج عنهما إصابات طفيفة.

تسببت دراجتين ناريتين مفخختين في الحادث، وتم التحكم فيهما عن بعد، حيث وقع الانفجار الأول في مركز مدينة الباب، بينما الثاني في بلدة قباسين.

وقال منصور خير المسؤول الإعلامي بالدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن الانفجارين كانا محدودين وتسببا في إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، قبل أن تسارع طواقم الخوذ البيضاء بإطفاء الحريقين وإسعاف المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

وتخضع تلك المنطقة لسيطرة المعارضة، وهي واحدة من المناطق التي قامت القوات التركية والجيش السوري الحر بتطهيرها من تنظيم"داعش"المصنف إرهابياً، خلال عملية"درع الفرات"التي انتهت في مارس/آذار 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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