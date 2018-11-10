شهدت مدينة الباب شمالي حلب السورية، يوم السبت، انفجارين متزامنين نتج عنهما إصابات طفيفة.

تسببت دراجتين ناريتين مفخختين في الحادث، وتم التحكم فيهما عن بعد، حيث وقع الانفجار الأول في مركز مدينة الباب، بينما الثاني في بلدة قباسين.

وقال منصور خير المسؤول الإعلامي بالدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن الانفجارين كانا محدودين وتسببا في إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، قبل أن تسارع طواقم الخوذ البيضاء بإطفاء الحريقين وإسعاف المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

وتخضع تلك المنطقة لسيطرة المعارضة، وهي واحدة من المناطق التي قامت القوات التركية والجيش السوري الحر بتطهيرها من تنظيم"داعش"المصنف إرهابياً، خلال عملية"درع الفرات"التي انتهت في مارس/آذار 2017.